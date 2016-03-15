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تأجيل قضية نجل الذراع الأيمن لابن لادن لاتصاله بتنظيمات إرهابية لـ17مايو

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تأجيل قضية نجل الذراع الأيمن لابن لادن لاتصاله بتنظيمات إرهابية لـ17مايو تأجيل قضية نجل الذراع الأيمن لابن لادن لاتصاله بتنظيمات إرهابية لـ17مايو
قررت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواعى أمنية، اليوم، برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، تأجيل محاكمة "محمد زكى عزت زكى"، المتهم فى القضية رقم 2396 لسنة 2015 جنايات قسم أول الزقازيق، لجلسة 17- مايو القادم، لورود إفادة من مصلحة الجوازت بتاريخ وصول المتهم للقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن الوطنى تمكنت من ضبط "محمد زكى عزت"، لاتصاله بتنظيم القاعدة بأفغانستان وباكستان، بتهمة التواصل مع تنظيمات إرهابية وجهادية بالخارج.

وتبين من التحقيقات أن "محمد ز ع" ومقيم دائرة قسم أول الزقازيق، كانت نشأته الأولى فى أفغانسات وباكستان، ووالده عضو بارز بتنظيم القاعدة والذراع الأيمن لأسامة بن لادن، وأن والده لقى حتفه فى غارة أمريكية على أفغانستان عام 2010، وعاد محمد لمحل إقامته بعد وفاة والده، وأنه دائم التردد على أفغانستان، و كشفت التحقيقات معه أنه على اتصال مع التنظيمات الجهادية بالخارج، وقررت النيابة العامة بالزقازيق، إحالته إلى محكمة الإرهاب.


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