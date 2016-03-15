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5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى منشأة ناصر

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5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى منشأة ناصر 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى منشأة ناصر
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق نشب بمخلفات مواد بلاستيكية وأوراق كرتون بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، اليوم الثلاثاء، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات.

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بكميات كبيرة من المخلفات بمنشأة ناصر.

انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان، والسيطرة على الحريق.


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