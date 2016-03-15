رصد 9 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين العاصمة

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من ضبط 9703 مخالفات مرورية تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة 5 حالات تبين قيادتهم أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.

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