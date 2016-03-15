تأجيل محاكمة "بديع" و682 آخرين بقضية "أحداث عنف العدوة" لجلسة 31 مارس

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و682 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، لجلسة 31 مارس، لسماع الشهود، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 26 متهما.

صدر القرار برئاسة المستشار عمر سويدان، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب، وإيهاب سعيد، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد وإندراوس فهمى.

فيما طالب محمد جمال دفاع المتهم 75 بإخلاء سبيل موكله، وإلغاء أمر الضبط والإحضار، حيث إن موكله حصل على البراءة فى الحكم الأول.

كانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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