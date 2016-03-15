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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد السير بالجيزة

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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد السير بالجيزة ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد السير بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، اليوم الثلاثاء، حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5690 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها ضبط 41 مخالفات تجاوز سرعات، و1760 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 39 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة.

وتواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع والميادين.

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