إصابة مدنيين كثيرين فى ضربة جوية للتحالف باليمن

>قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الثلاثاء إن عشرات من المدنيين يسعون لتلقى مساعدة طبية فى مستشفى تابع للمنظمة باليمن إثر إصابتهم فى ضربة جوية نفذها التحالف الذى تقوده السعودية فى محافظة حجة.

وأضافت المنظمة فى سلسلة تغريدات أن أكثر من 40 مصابا جميعهم مدنيون ومن بينهم نساء وأطفال -أحدهم طفل عمره ثمانى سنوات حالته حرجة- دخلوا مستشفى عبس بعد الضربة التى وقعت بمديرية مستباء.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم التحالف للتعقيب، وذكرت وكالة (سبأ نت) اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون أن 65 شخصا قتلوا وأصيب 55 فى الضربة التى أصابت سوقا ومطعما.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 6000 شخص نصفهم مدنيون قتلوا فى الحرب منذ أن تدخل التحالف الذى تقوده السعودية فى الصراع باليمن فى مارس 2015.

وفى يناير كانون الثانى خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن التحالف استهدف مدنيين بضربات جوية وقالت إن بعض الهجمات يمكن أن تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية وأوصت مجلس الأمن ببحث فتح تحقيق فى الانتهاكات.