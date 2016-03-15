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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 128 طنا من التمور فى محافظة شبوة باليمن

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 128 طنا من التمور فى محافظة شبوة باليمن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 128 طنا من التمور فى محافظة شبوة باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 128 طنا من التمور فى محافظة شبوة باليمن، وذلك من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ضمن برنامج أعد خصيصا لإغاثة المحافظة، حيث تم توزيع المساعدات فى (عتق، وعين، وعسيلان، وبيحان، وحبان، ومرخة السفلى، والطلح، والصعيد ).

وذكرت وكالة الأنباء أن هذا يأتى ضمن البرامج التنفيذية التى يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبإشراف من المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لتلمس احتياجات الأشقاء فى اليمن.

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مصر 365

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