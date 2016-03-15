العبادى: الخطط العسكرية للقضاء على "داعش" تمضى وفق المخطط الزمنى

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى أن الخطط العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى تمضى وفق الجدول الزمنى المخطط، وأن "داعش" فى طريقه إلى الاندحار النهائى.

وشدد العبادى - خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى فى المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء بحضور جميع وزراء الحكومة - على ضرورة تجنب كل ما يسبب ضررًا معنويًا واحباطًا لدى المواطن من خلال تهويل بعض الأحداث والأعمال التى يقوم بها "داعش".

وعرض رئيس الوزراء العراقى انتصارات القوات العراقية بمختلف جبهات القتال ضد "داعش" والاستعدادات الجارية لمعالجة حالات النزوح التى ترافق العمليات العسكرية بالتعاون مع المنظمات الدولية بالعراق.

وأشاد المجلس بجهود القوات الأمنية التى توفر الحماية للمتظاهرين وتقاتل الإرهاب فى آن واحد، مطالبًا بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأماكن تنظيم المظاهرات بما يمكن القوات من توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

ونبه المجلس إلى أن أى خرق للقانون سيثير الفوضى ويعرض الممتلكات العامة والمواطنين للخطر، وأن واجب الحكومة الحفاظ على النظام العام وسد أى ثغرة قد تنفذ منها جماعات مغرضة.

ووافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات اللجنة المشكلة بشأن تطبيق قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتجات العراقية، وحماية المستهلك، وقيام وزارة المالية بتطبيق النظام الالكترونى للتعرفة الجمركية بدلاً عن النظام اليدوى لتسريع عملية تخليص البضائع جمركيًا، والإسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، ومفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل المحاكم المنصوص بقانون المنافسة ومنع الاحتكار.

كما وافق المجلس على قيام وزارتى الدفاع والداخلية بشراء وتحديد احتياجاتهما من الاعتدة من الشركة العامة للصناعات الحربية مع مراعاة المواصفات والاسعار ومدة التجهيز وتخويل شركة الصناعات الحربية استقدام العروض الاستثمارية لتنفيذ المشروع، واستحداث مشروع الصناعة الحربية فى وزارة التخطيط بدون اضافة تخصيصات مالية.

على صعيد آخر، هنأ العبادى أبناء طائفة "الصابئة المندائية" بمناسبة عيد البرونايا "عيد الخليقة"، متمنيا لهم ولسائر الشعب العراقى الخير وان ينعم العراق بالأمن والاستقرار وتحقيق النصر النهائى لدحر داعش.