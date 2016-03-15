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السجن 3 سنوات لضابط شرطة قتل مواطنا وأصاب اثنين في طنطا

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السجن 3 سنوات لضابط شرطة قتل مواطنا وأصاب اثنين في طنطا السجن 3 سنوات لضابط شرطة قتل مواطنا وأصاب اثنين في طنطا

سجن -أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات طنطا في الغربية، اليوم، حكما بحبس ضابط شرطة 3 سنوات بعد إدانته بقتل شخص وإصابة 2 خلال مشاجرة على طريق الملاحة.

ونظرت هيئة المحكمة القضية برئاسة المستشار أحمد رضا عبدالوهاب، وعضوية المستشارين عطية مطر وعمرو عبدالسلام، وأمانة سر عزت خليل.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2011، عندما تلقى مدير أمن الغربية بلاغا بحدوث مشاجرة بين المقدم محمد أبو النجا بقوات أمن طنطا و3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية، وكان الضابط يسير بسيارته برفقة أسرته، وحدث احتكاك مع دراجة نارية على طريق الملاحة، وعندما حاول مستقلوها التعدي عليه، أشهر “الطبنجة الميري” وأطلق الرصاص عليهم فقتل محمود وجدي عويدة وأصاب محمود عيسى وأحمد خفاجة من منطقة العجيزي بطنطا وتتراوح أعمارهم من 22 عاما إلى 33 عاما.

وألقي القبض على الضابط وأحيل للنيابة التي قدمته للمحاكمة أمام جنايات طنطا.

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