الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً غير مستقر بوجه عام حيث تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار متفرقة احيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 25 - 38 كم/ساعة بعد الظهر والمساء قد تصل 55 كم/ساعة خلال نشاط السحب.

البحر .. متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام أحيانا خلال نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و55 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و 14 دقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 22 80 25 .

> دبي 29 22 85 30 .

> الشارقة 30 18 85 25.

> عجمان 29 18 85 25.

> أم القيوين 29 18 85 25 .

> رأس الخيمة 28 18 85 30 .

> الفجيرة 28 20 85 30.

> العين 32 20 80 30 .

> ليوا 33 19 85 20 .

> الرويس 29 20 85 25 .

> السلع 29 20 85 30.

> دلما 28 21 85 40 .

> طنب الصغرى 27 20 85 45 .

> طنب الكبرى 27 20 85 45 .

> أبوموسى 27 19 85 40.