صور.. محافظ أسوان يتفقد منطقة خور عواضة ويعد الأهالي بتطويرها‎

قام اليوم اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بجولة ميدانية لمنطقة خور عواضه بمدينة أسوان، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد الشوارع الرئيسية والجانبية للوقوف على مستوى المرافق العامة والخدمات بها ومدى احتياجاها للتطوير ورفع الكفاءة مع الاستماع للمشاكل والمطالب الجماهيرية الملحة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ومقترحاتهم لحل هذه المشاكل في حدود الإمكانيات والإعتمادات المتاحة من أجل تحسين مستوى المعيشة بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته الميدانية مديري الإسكان والطرق والتضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على رئيس مدينة أسوان ومأمور مركز قسم شرطة ثان أسوان.

ووجه حجازي مديرعام الإسكان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المعنية، بتصميم رسم كروكى للمنطقة ورفعها على 4 نقاط رئيسية يتم فيها تحديد أطوال ومساحات الشوارع والمنازل والمرافق والخدمات الأساسية المتوافرة فيها حاليًا للوقوف على ما تحتاجه هذه المنطقة من رفع كفاءة أو تطوير أو ترميمات للمرافق أو تدعيم للخدمات، مؤكدًا على سرعة إنهاء إجراءات معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لـ3 منازل تضررت من الأحداث التي شهدتها المنطقة في 2014، وخاصة أنه تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة 74 منزل بجانب 16 محل تجاري بتكلفة 2 مليون جنيه.

وكلف حجازي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدراسة إمكانية حفر بئر بمنطقة خور عواضة لسحب وشفط المياه الجوفية التى تعانى منها عدد من المنازل بها مع رفع المياه المسحوبة وضخها بالشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحى بالمنطقة ، موجهاً المسئولين إلى مراجعة موقف إنتظام تدفق مياه الشرب للمنطقة والتعرف على أى مشاكل أو مطالب بها لحلها أولاً بأول ، بالإضافة إلى ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ورفع أى أكوام للقمامة لإشعار المواطن بمدى الإهتمام به وخلق بيئة نظيفة له ، مع رفع أى عوائق أو تراكمات بالطريق لتحقيق السيولة المرورية به ، فضلاً عن دراسة إستغلال المنطقة المواجهة لمدرسة شوقى عابد الإعدادية الجديدة بنات فى إنشاء أى نشاط خدمى يحقق الصالح العام لأهالى المنطقة.