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بعد إغلاقة لمخاوف أمنية.. استئناف الحركة على جسر البوسفور

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بعد إغلاقة لمخاوف أمنية.. استئناف الحركة على جسر البوسفور بعد إغلاقة لمخاوف أمنية.. استئناف الحركة على جسر البوسفور

أرشيفية

قالت محطات تلفزيونية إن الشرطة التركية أعادت فتح جسر البوسفور الواصل بين آسيا وأوروبا بمدينة اسطنبول، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاقه لفترة وجيزة لتفتيش عربة مريبة.

وتعيش تركيا في حالة تأهب بعد هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في العاصمة أنقرة، أودى بحياة 37 شخصاً أول أمس الأحد. كان ذلك رابع هجوم انتحاري منذ أكتوبر  قتل فيها جميعاً نحو 180 شخصاً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة استئناف الحركة على الجسر في المسارين نحو الشرق إلى آسيا ونحو الغرب باتجاه أوروبا.

واتهم مسؤولون حزب العمال الكردستاني- الذي يشن حملة عسكرية منذ 31 عاماً للحصول على الحكم الذاتي- بالوقوف وراء هجومين في أنقرة منذ فبراير .

ولم يتضح على الفور سبب توقف السيارة قرب المخرج الأوروبي للجسر.

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