تأجيل محاكمة «بديع» في «أحداث العدوة» لـ 31 مارس.. وإخلاء سبيل 26 متهمًا

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، محاكمة مرشد الإخوان “محمد بديع” و682 متهما آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العدوة” ، لجلسة 31 مارس وذلك لإحضار المتهمين من محبسهم ، ولفض الأحراز وسماع الشهود.

وقررت المحكمة ، في ذات السياق إخلاء سبيل 26 متهمًا ، ونبهت عليهم بالحضور مبكراً لقاعة المحكمة لبدء جلسات المحاكمة في ميعادها ، مع إشارته بأنه وجه الأمن بإدخال أي متهم يصل للمحكمة لحضور محاكمته.

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.