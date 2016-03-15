«الداخلية» و«منظمة حقوق الانسان»يحتفلا مع سجينات القناطر بمناسبة عيد الأم

قام قطاع السجون بقيادة اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية للقطاع، احتفالَا بسجن القناطر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأم، بحضور أسر وأهالي السجينات وأطفالهن.

> وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم وتقديم هدايا للأمهات، وعروض فنية، وسط مشاركة عدد من ضابطات قطاع حقوق الإنسان السجينات احتفالهم بعيد الأم وإدخال البهجة عليهم.

وسمح اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون، يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الوزير لتفعيل المشاركة المجتمعية وإعلاء حقوق الإنسان وتقديم كل الدعم للسجناء بمختلف السجون.

المراسل :عمر جمال