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«الليثي» ومحافظا القاهرة وأسيوط في احتفالية «واحد من الناس» لتكريم الأمهات

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«الليثي» ومحافظا القاهرة وأسيوط في احتفالية «واحد من الناس» لتكريم الأمهات «الليثي» ومحافظا القاهرة وأسيوط في احتفالية «واحد من الناس» لتكريم الأمهات

الإعلامي د.عمروالليثي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تُقيم مؤسسة واحد من الناس احتفالية ضخمة، ظهر السبت المقبل، بمسجد الرحمن الرحيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وتكريم 30 أم مصابة بالسرطان بالتعاون مع مجموعة العربي.

بحضور الإعلامي د.عمروالليثي رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس و د. جلال السعيد محافظ القاهرة وم. ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ونائب محافظة الجيزة ود.عصام العدوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمجتمع المدني.

وقال د.عمرو الليثي ‘‘أن الأم لمصرية تاج على رؤسنا نحتفل بها ونُقدرها ونُجلها، مشيرًا إلى حرص مؤسسة واحد من الناس على تكريم الأمهات المثاليات كل عام من مختلف محافظات ، حيث سيتم تكريم أمهات من محافظة أسيوط والقاهرة والجيزة والفيوم، وذلك بتوزيع أجهزة كهربائية عرفانًا بالجميل لكل أمهات مصر’’.

وتأتي الاحتفالية في ظل مشاركة مؤسسة واحد من الناس في العمل الاجتماعي ومحاولة إدخال السعادة على قلب كل أم مصرية، وسيتم تكريم 30 أم من السيدات المكافحات اللآتي تحدين وقهرن المرض واستطعن تعليم ابناءهن رغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة وظروف مرضهن.

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