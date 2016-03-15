أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 3 خزانات بحقل الشّعلة جراء هجوم من قبل داعش ليبيا

Google+ Print
إصابة 3 خزانات بحقل الشّعلة جراء هجوم من قبل داعش ليبيا إصابة 3 خزانات بحقل الشّعلة جراء هجوم من قبل داعش ليبيا

قال المستشار الإعلامى للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط الدكتور محمد المنفى إن تنظيم (داعش) شن هجوماً اليوم الثلاثاء على حقل (الشعلة) ومنظومة النهر الصناعى، التى تضم محطة كهرباء تغذى المنطقة الجنوبية بالبلاد وخزان النهر الرئيسى .

وأكد المنفى - فى بيان صدر عن المؤسسة اليوم - أن قوات الجيش الليبى المكلفة بحماية الحقل اشتبكت مع عناصر داعش، ونتج عن الهجوم إصابة ثلاثة خزانات إضافة إلى تضرر جزء من المنظومة والمكاتب الإدارية ومجموعة من سيارات العاملين، وأشار إلى أن الجهات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الأمنية المشددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365