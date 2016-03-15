إصابة 3 خزانات بحقل الشّعلة جراء هجوم من قبل داعش ليبيا

قال المستشار الإعلامى للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط الدكتور محمد المنفى إن تنظيم (داعش) شن هجوماً اليوم الثلاثاء على حقل (الشعلة) ومنظومة النهر الصناعى، التى تضم محطة كهرباء تغذى المنطقة الجنوبية بالبلاد وخزان النهر الرئيسى .

وأكد المنفى - فى بيان صدر عن المؤسسة اليوم - أن قوات الجيش الليبى المكلفة بحماية الحقل اشتبكت مع عناصر داعش، ونتج عن الهجوم إصابة ثلاثة خزانات إضافة إلى تضرر جزء من المنظومة والمكاتب الإدارية ومجموعة من سيارات العاملين، وأشار إلى أن الجهات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الأمنية المشددة.