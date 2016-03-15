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محافظ الغربية يسلم عقود تمليك الوحدات السكنية الاستثمارية فى طنطا

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محافظ الغربية يسلم عقود تمليك الوحدات السكنية الاستثمارية فى طنطا محافظ الغربية يسلم عقود تمليك الوحدات السكنية الاستثمارية فى طنطا
سلم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عقود تمليك الوحدات السكنية الاستثمارية بمنطقة الاستاد بطنطا، لعدد 125 عقدا لأصحاب الوحدات الحاجزة، والذين سددوا ثمنها بالكامل.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لتوزيع العقود على أصحاب الشقق فى عمارات الإسكان الاستثمارى بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، بعد توصيل جميع المرافق للأبراج السكنية.

يذكر أن محافظة الغربية قامت ببناء عدد 10 أبراج سكنية استثمارية بإجمالى عدد 330 وحدة سكنية، وتم طرحها للبيع بالمزاد العلنى، حيث تم بيع 287 شقة، وسوف يتم طرح الوحدات المتبقية للبيع فى مزاد علنى.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مدينة طنطا بتخصيص مجموعة من الموظفين لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية، لإنهاء إجراءات توصيل المرافق إلى شققهم.

وصرح المحافظ بأنه سيتم توسيع الشارع المواجه للأبراج السكنية مع رصفه، وذلك لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ومنع الازدحام أمام الأبراج، وطالب أصحاب الشقق بالحفاظ على الشكل الجمالى للأبراج، وعدم تغيير الشكل المعمارى لها، وقدم لهم التهنئة بتسلمهم عقود التمليك.

حضر احتفال تسليم العقود، اللواء السيد سعيد السكرتير العام، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة طنطا، ومسئول الكهرباء، ومديرية الإسكان.


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