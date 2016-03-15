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إحالة 200 طبيب وممرض وموظف بمستشفى فاقوس العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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إحالة 200 طبيب وممرض وموظف بمستشفى فاقوس العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل إحالة 200 طبيب وممرض وموظف بمستشفى فاقوس العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل
أجرت لجنة من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى فاقوس العام بالشرقية، ورصدت غياب نسبة كبير من الأطباء وطاقم التمريض بنحو أكثر من 200 طبيب وممرض وموظف، بعد فحصها دفتر الحضور والإنصراف، وقررت إحالتهم للتحقيق.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة تفقدت وحدة الفيروسات الكبدية، ومستشفى الطوارئ، الذى يتم تجهيزه لتدعيم وتطوير الخدمة الطبية المقدمة، مضيفًا أنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المتغيبين.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير المستشفى، إن العدد المتغيب يمثل نسبة 10% من طاقة الحضور، والذى يتعدى 1500 شخصًا ما بين طبيب وفنى وممرض وموظف.

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