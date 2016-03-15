عامل يشنق زوجته لطلبها الطلاق بالفيوم

شهدت القرية الأولى "قارون" بمركز يوسف الصديق بالفيوم، قيام عامل بشنق زوجته بربط إيشارب فى رقبتها وشده من الجانبين بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لنشوب خلافات بينهما وطلبها الطلاق منه.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود بلاغ من أهالى القرية الأولى "قارون"، بالعثور على جثة سيدة تدعى (لبنى.ر.ع.م-18 سنة)، ربة منزل، بمدخل القرية، ملقاة وسط الأشواك الجبلية، وحول رقبتها "إيشارب"، وترتدى ملابسها كاملة، دون إصابات ظاهرية.

وبسؤال والد المجنى عليها، اتهم زوج ابنته، بقتلها بسبب خلافات زوجية بينهما، وطلبها الطلاق، وتم ضبط المتهم ويدعى (موسى.ع.ع-24 سنة)، عامل، واعترف بارتكاب الواقعة بعدما نشبت بينهما خلافات زوجية، وإصرار المجنى عليها الطلاق منه، إلا أنه رفض ووقعت مشادة عنيفة بينهما، قام على إثرها بخنقها بايشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم ألقاها وسط الأشواك بمدخل القرية بعد وفاتها. تحرر محضر بالواقعة، رقم 912 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، وجار إخطار النيابة لتتولى التحقيق.

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