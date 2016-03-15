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مصطفى الفقى: مبارك لم يكن خائنا.. "وكان بيقلق من المشير أبو غزالة"

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مصطفى الفقى: مبارك لم يكن خائنا.. "وكان بيقلق من المشير أبو غزالة" مصطفى الفقى: مبارك لم يكن خائنا.. "وكان بيقلق من المشير أبو غزالة"
أكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كان يخشى المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، قائلا: "مبارك كان بيقلق من أبو غزالة جدا".

وأضاف الفقى، خلال ندوة " التعليم والحريات" بكلية دار العلوم جامعة القاهر، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ الشعراوى، قال له إن الله أنقذه من بؤرة الفساد بعد ترك عمله بالرئاسة، مضيفا أن مبارك لم يكن خائنا أو عميلا لأمريكا.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى أن مبارك كان حاكما وطنيا، لكن الفساد كان يغطى ما حوله، مؤكدا أنه لم يكن سببا فى مقتل سليمان خاطر كما أشيع، كما أنه حافظ على حلايب وشلاتين.

جدير بالذكر، أن سليمان خاطر كان جنديا على الحدود المصرية، أطلق النيران على مجموعة إسرائيليين، بعدما بصقوا على العلم المصرى، وأهانوا السيادة المصرية فى عام 1986، مما نتج عنه مصرع عدد منهم.

وشدد الفقى، على احترام التاريخ وقيمه، مستطردا: "أنور السادات ثانى رجل دولة فى تاريخ ، بعد محمد على، كما أن عبد الناصر لم يكن رجل دولة".

مصطفى الفقى (1)

مصطفى الفقى (2)

مصطفى الفقى


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مصر 365

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