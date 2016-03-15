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مصدر بمصر للطيران: ارتفاع سعر بعض تذاكر الطيران نتيجة لخفض قيمة الجنيه

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مصدر بمصر للطيران: ارتفاع سعر بعض تذاكر الطيران نتيجة لخفض قيمة الجنيه مصدر بمصر للطيران: ارتفاع سعر بعض تذاكر الطيران نتيجة لخفض قيمة الجنيه
أكد مصدر رسمى مسئول بشركة للطيران، أن ارتفاع أدى إلى زيادات فى بعض الشرائح الخاصة بأسعار تذاكر الطيران نظرا لتعامل الشركة مع كافة الدول بالدولار، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تصدر مصر للطيران خلال الساعات القادمة بيانا توضيحيا فى هذا الشأن.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار بشكل رسمى بالزيادات فى الأسعار على مشمول سعر تذاكر الطيران، وأنه يتم حاليا دراسة هذا الأمر ومدى تأثيره على السوق.

وأشار إلى أنه من الطبيعى الزيادة فى التذاكر لمواكبة ارتفاع سعر الدولار إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد هذه النسبة، وأنه جار حاليا دراسة تطور ارتفاع سعر الدولار بما لا يؤثر على الركاب أو الشركة.

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مصر 365

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