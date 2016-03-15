وزير الرى: الانتهاء من خطة حماية جنوب سيناء من السيول بـتكلفة 320 مليون جنيه

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لحماية جنوب سيناء من السيول بتكلفة بلغت 320 مليون جنيه، مشيراً الى أن هناك أعمال ما زالت مطروحة وسيتم تنفيذها لتصل التكلفة إلى 400 مليون جنيه.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية اليوم خلال جولته بمدينة القناطر الخيرية ، أن منفذ طابا آخر حدود مصر الشرقية لم يكن مؤمنا من السيول فى السابق، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حمايته بتكلفة لم تتجاوز 2 مليون جنيه، حيث تم إنشاء شبكة مواسير وحائط حماية، لتصبح بذلك الاستثمارات فى طابا مؤمنة تماماً من مخاطر السيول.

وأكد مغازى أن السدود والخزانات التى تم إنشاؤها استقبلت كميات كبيرة من المياه، قائلاً " لو لم تكن موجودة لتكرر سيناريو 2014"، مشيراً الى أن الدراسات تؤكد أن جنوب سيناء ستستقبل أمطارا كبيرة خلال السنوات القادمة نتيجة التغيرات المناخية لذلك تم الاستعداد لها.

وأشار مغازى إلى أنه سيقوم بجولة تفقدية فى محافظة جنوب سيناء، نهاية الإسبوع، لإفتتاح أعمال حماية المحافظة من السيول فى " طابا و وادى وتير" وتفقد مشروعات السدود الجديدة التى يتم تنفيذها فى منطقة أبو زنيمة.

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