تحذير!إذا شاهدت طفلك يجلس بهذة الطريقة فيجب أن تمنعه فوراً

معظم الأطفال يجلسون على الأرض وهم يثنون أرجلهم بجانبهم ،وهذة الوضيعية تسمى بوضعية حرف w، حيث أن الطفل لا يدرك ماهو اللذى يضر به من أفعال ،فيجب على الوالدين بتحفيز الطفل لعمل الأشياء الصحيحة والسليمة لأجسامهم.

وهل من الطبيعى أن يجلس الطفل بهذة الطريقة ؟ لا ليس من الطبيعى ولكن معظم الأطفال يجلسون هكذا على الأرض خصوصاً أثناء اللعب ،لأن هذة الوضعية فى الجلوس تمثل لهم سهوله وراحة وثباتاً أثناء الجلوس واللعب ،ولكن عندما يجلس الطفل بهذة الطريقة وهو يثنى ركبتيه بجانبه ،فهذا يعنى أن الطفل لدية ليونة زائدة فى المفاصل وضعف فى العضلات .

تأثير الجلوس بحرف W على الطفل

تؤثر على تقويم العظام للطفل.

هذة الوضعية تضغط على مفاصل الفخد والركبة .

إذا إستمر الطفل وكبر وهو يجلس بهذة الطريقة تؤدى إلى إعوجاج الساقين نحو الداخل أثناء المشىء.

قد تسبب للطفل ألماً فى الظهر عندما يكبر.

قد تؤثر على عدم قدرة الطفل على ممارسة الرياضة عندما يكبر لأنها تضغط على النمو السليم للجزع .

كيف تعود الطفل أن يجلس بالطريقة السليمة

لابد من تشجيع الطفل بفرد قدمه أثناء اللعب على الأرض دون أن تشعره أنه يفعل خطئاً وحاول تحفيزه.

يمكنك أن تضع كرة وتجعل الطفل يجلس عليها ،ثم تمسك بالطفل من وسطه حتى لا يسقط ،ثم قم بعمل تمرين بسيط بتحريك الكرة لليمين وإلى اليسار ،ثم للأمام وإلى الخلف ،بلطف وهكذا تقوم بعمل تمرين يحبه الطفل فى صورة اللعب معه ومن جهة أخرى تجعل الطفل وتعوده أن يجلس بالطريقة الصحيحة.

لا تجبر الطفل :- فإذا رفض أن يغير جلوسه ،فعليك بالصبر ثم حاول أن تحفزه بطريقةتشجيعية ما، ولا تظهر له نيتك فى تغير شىء ما فيه لا يعجبك.

شبكةعيونالإخبارية

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