مشروب لبنانى على الريق يخلصك من دهون الكرش وترهلات الإرداف بدون ريجيم

مشكلات التخلص من الوزن الزائد والسمنة لاتنتهى, فهى المشكلة الرئيسية عند جميع الأشخاص وحتى من لديه قوام مثالى لديه مناطق يريد أن ينسفها حتى يصبح قوامه أجمل .

ولكن الأنظمة الغذائية معاناة فهى تسبب حالة نفسية سيئة للأشخاص ,وحرمان من الغذاء والحلويات والأكلات عالية السعرات, حتى المشروبات اللذيذة ممنوعة على الشخص تناولها .

وممارسة الرياضة تسبب إجهاد ,وتعب ,وألم للشخص ,وأن واظب عليها لفترة يحدث له خمول بعد ذلك بسبب المجهود الشاق الذى يفعله .

ونجد حل أخر للتخسيس ,وهو الأدوية ولكن الأدوية لابد من إتباع نظام غذائى أيضا معها ,ولها أضرار كثيرة على الجسم ,وخاصة المخ لأنها تشتغل على المخ حتى تجعله يرسل أشارات بالشبع للمعدة .

فيحدث للمريض حالة نفسية ,بسبب المخ ولكن نجد وصفات كثيرة طبيعية للجسم والتخسيس ,لها فاعلية فى إنخفاض الوزن ,ولكن هذه الوصفة الطبيعية ,هى من وصفات الجمال وسبب الرشاقة للبنانيات .

فعارضات الأزياء والممثلات يتبعونها دائما للحصول على الرشاقة والجسم المثالى ,ويقومون يوميا بتناولها على الريق فى الصباح, فيبدأ يحدث لجسمهم نحت ويتفتت دهون البطن, ويشد ترهلات الإرداف ويفتتها .

وقد صرح بهذا المشروب ,الطبيب اللبنانى مايكل صبحى هاشم استشارى التغذية العلاجية والسمنة ,الطبيب التى تذهب له العارضات والممثلات, ليتبعوا معه أنظمة لرشاقتهم .

وقال أن هذا المشروب الذى أوصفه لجميع السيدات, ليحصلوا على قوام مثالى وخاصة عارضات الأزياء فهو مشروب, له فوائده في تسريع عملية حرق الشحوم ,وغنى بمضادات الأكسده وفعال في طرد السموممن الجسم .

مكونات المشروب :-

ملعقة زنجبيل .

شرائح خيار .

ورق نعناع طازج .

شرائح ليمون طازج .

ماء .

طريقة عمل المشروب :-

يتم وضع الماء وهذه المكونات فى الخلاط, ويتم خلطهم جيد ا ثم يصفى هذا المشروب, ويشرب على الريق يوميا ,ومن الممكن أضافة ملعقة عسل عليه ليجعل طعمه مستصاغ .

شبكةعيونالإخبارية

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