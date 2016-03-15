ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة صاحب شركة تأجير سيارات بالغردقة

قرر المستشار مصطفي حسني، مدير نيابة الغردقة، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شاب بالعقد الرابع من العمر، عثر على جثته داخل منزله بمدينة الغردقة، وذلك لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينة الجثة.

تلقى اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من الرائد هشام الأمير، معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد انتحار شاب يبلغ من العمر 39 سنة يعمل صاحب شركة تأجير سيارات، شنقًا بمنزله بشارع الحجاز بالغردقة.

وتبين من التحريات الأولية للمقدم أحمد لاشين، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، أن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.