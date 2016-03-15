يوسف الحسيني وعمرو سلامة ووالدتهما في ضيافة «معكم» بمناسبة عيد الأم على CBC

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية “منى الشاذلي” في برنامج “معكم.. منى الشاذلي” المذاع على فضائية CBC يومي الخميس والجمعة القادمين عددًا من النجوم والضيوف في إطار في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الأم.

وتحل الفنانة الكوميدية “بدرية طلبة” ضيفة على البرنامج، لتكشف، ولأول مرة، عن كواليس درامية في حياتها؛ منها قصة 17 سنة من الصبر والتحمل لوالدتها التي كانت تقوم على رعاية والدها في سنوات مرضه.

واعتبرت “بدرية طلبة” أن والدتها تستحق لقب “الأم المثالية” طوال العمر وليس لعام واحد فقط، موضحة سبب إطلاق لقب “الأصيلة” عليها، وساردة للمواقف التى تحملت فيها العناء، وكيف كانت تقوم على رعاية جدة بدرية.

وعرضت الشاذلي خلال اللقاء فيديو نادر لحفل زفاف بدرية طلبة وهو المقطع الذي يحمل ذكريات كوميدية، حيث أقيم حفل الزفاف على خشبة المسرح دون ملابس زفاف واحتفل الممثلون ببدرية وهي ترتدي ملابس فلاحة في مسرحية أدهم الشرقاوي، بينما ألبسوها طرحة العروس البيضاء

> حكت فتحية محمود تلك السيدة التى حرمها الله من الإنجاب، كيف أصبحت أما لـ”34″فتاة.

قالت إنها ترددت كثيرًا على الأطباء في مصر وخارجها من أجل الإنجاب ولكن لم يشاء الله بالإنجاب، فقررت وزوجها أن يتبنوا البنات لتربيتهن، وليسمعوا منهن كلمة “ماما وبابا”.

وفي فقرة تالية حل الإعلامي يوسف الحسيني ووالدته ضيوفًا على الإعلامية “منى الشاذلي” للحديث عن كواليس طفولة الحسيني وكيف كانت صانعة ماهرة للمقالب، وكذلك شغبه في المدرسة، وحكى الحسيني عن تفاصيل علاقته الخاصة بوالدته وكذلك كواليس عائلته السياسية، بينما احتفلت والدته بابنها على طريقتها الخاصة، حين قررت أن تجلس على “حجره” كما كانت تهدهده وهو صغير.

بينما حاول الناقد الفني طارق الشناوي أن يخفي نبرة حزنه خلال الحديث عن رحيل والدته، مشيرًا إلى مقاله الذي رثى خلاله الفقيدة، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن تحين تلك اللحظة التي تفارق فيه أمه الحياة.

وحضر المخرج عمرو سلامه ووالدته وكشف عن أن فيلم”لا موأخذة” الذي أخرجه وكتبه هو قصة حقيقة بينه وبين امه، وحكت الأم عن طريقة تربيتها له وكيف كانت تجبره على تناول السندوتشات ف المدرسة، وكشفت عن سبب نقله من مدرسة خاصة إلى أخرى حكومية مثلما حدث في الفيلم.

وفي أول سنة أمومة حكت الفنانة الشابه إنجي وجدان عن تلك المشاعر التي عاشتها منذ شهرين تقريبًا، بعدما انجبت طفلها الأول، وقالت إنها لم تكن تصدق تلك المشاعر من قبل، وذكرت :” بعد أن خرجت من غرفة عمليات الولادة وأثناء مشاهدة طفلى لأول مرة بكيت”. وتحدثت عن أمها التي تساعدها كثيرًا في تربية طفلها.

وفي نفس الحلقة حكى الفنان سليمان عيد علاقته بأمه التي توفيت وهو في الجامعة وتولت شقيقته الكبرى تربيته وأخواته , قائلًا :‘‘ أنا كابتن شطة، وكانت والدتي تطالبني بقصه، وأنا كنت أرفض، فكانت تنظر إلى أن أنام وتحضر المقص وتقصه لي”.