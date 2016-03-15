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لعبة في الجول – أحمد عيد عبد الملك يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية

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لعبة في الجول – أحمد عيد عبد الملك يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية لعبة في الجول – أحمد عيد عبد الملك يختار أفضل 5 لاعبين في الكرة المصرية

بدأ أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي اختياراته لأفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية بالقول "أتأسف للأسطورة عصام الحضري والعميد حسام حسن".

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من بطل الدوري مع الأبيض اختيار 5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ .

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وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وكانت اختيارات عبد الملك بالترتيب كالتالي..

حازم إمام

" عيني لم ترى (أحرف) ولا أحسن منه طيلة مشاهدتي لكرة القدم"

"لعبت معه وتدربت معه، كان قد عاد عام 2001 وانا كنت في فريق 20 سنة وأتدرب مع الفريق الاول".

محمد أبو تريكة

"موهبة كبيرة، وإنجازات أكبر، هو مثال للنجاح".

حسام حسن

"يمتلك التاريخ الكبير، وأنا أحبه جدا على المستوى الشخصي، ومثال لكل اللاعبين بعدم الاستسلام".

محمود الخطيب

"هو مع شحاتة، أحد أهم مواهب فترة السبعينيات والثمانينيات، ولهم دور في شعبية الناديين".

حسن شحاتة

"مثله مثل الخطيب بالتأكيد".

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فيديو اليوم السابع

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