أحمد شوبير يختار الحارس الأفضل في الدوري المصري

يظل أحمد شوبير أحد الحراس التاريخيين في الكرة المصرية، فـ"أيوب الكرة المصرية" كما يلقب لعب في كأس العالم 1990 ويصنف كواحد من أفضل حراس الأهلي عبر تاريخه.

فمن سيختار الإعلامي الحالي كأفضل حارس في الدوري الممتاز هذا الموسم؟

اختار شوبير، خلال استضافته في برنامج (في الاستاد) على إذاعة (نجوم إف إم) حارس مرمى بتروجيت محمد الشناوي كأفضل حارس في الدوري هذا الموسم.

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ولم يسكن مرمى الشناوي سوى 16 هدف في 21 لقاء بالدوري حتى الآن.

وخرج الشناوي بشباك نظيفة في 11 مباراة من أصل الـ21 لقاء.

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