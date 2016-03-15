أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد شوقي لـ في الجول: هذه خطتي للاتجاه إلى التدريب

Google+ Print
محمد شوقي لـ في الجول: هذه خطتي للاتجاه إلى التدريب محمد شوقي لـ في الجول: هذه خطتي للاتجاه إلى التدريب

شكك عمرو حسن قائد فريق بتروجيت في ركلة الجزاء التي حصل عليها رمضان صبحي، وسجل منها عبد الله السعيد الهدف الأول.

وقال عقب اللقاء:"في الملعب، رأينا أن محمد الشناوي لمس الكرة وليس جسد رمضان صبحي، ولا أعرف مدى صحتها".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"كما اعترضنا على الحكم في نهاية الشوط الأول بسبب إمساك أحمد عادل عبد المنعم بكرة أعادها حسام غالي".

وتابع"أبارك للأهلي على الفوز، لقد قدمنا مستوى جيد في الشوط الأول، ولكن تراجعنا في الشوط الثاني بسبب عدم الاستحواذ الجيد على الكرة، وتهدئة اللعب".

وواصل"ركلة الجزاء كانت نقطة تحول، وأثرت نفسيًا على لاعبي بتروجت، وأتمنى أن يعود الفريق لنتائجه الإيجابية وألا نتأثر بالخسارة أمام الأهلي".

وأتم"مستوى بتروجست في تصاعد خلال الفترة الأخيرة باستثناء مباراة الأهلي"

وتجمد رصيد بتروسجت عند 30 نقطة في المركز الثامن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع