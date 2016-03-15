محمد شوقي لـ في الجول: هذه خطتي للاتجاه إلى التدريب

شكك عمرو حسن قائد فريق بتروجيت في ركلة الجزاء التي حصل عليها رمضان صبحي، وسجل منها عبد الله السعيد الهدف الأول.

وقال عقب اللقاء:"في الملعب، رأينا أن محمد الشناوي لمس الكرة وليس جسد رمضان صبحي، ولا أعرف مدى صحتها".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"كما اعترضنا على الحكم في نهاية الشوط الأول بسبب إمساك أحمد عادل عبد المنعم بكرة أعادها حسام غالي".

وتابع"أبارك للأهلي على الفوز، لقد قدمنا مستوى جيد في الشوط الأول، ولكن تراجعنا في الشوط الثاني بسبب عدم الاستحواذ الجيد على الكرة، وتهدئة اللعب".

وواصل"ركلة الجزاء كانت نقطة تحول، وأثرت نفسيًا على لاعبي بتروجت، وأتمنى أن يعود الفريق لنتائجه الإيجابية وألا نتأثر بالخسارة أمام الأهلي".

وأتم"مستوى بتروجست في تصاعد خلال الفترة الأخيرة باستثناء مباراة الأهلي"

وتجمد رصيد بتروسجت عند 30 نقطة في المركز الثامن.