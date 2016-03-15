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أسوان يحول خسارته أمام بتروجيت لفوز بهدفين

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أسوان يحول خسارته أمام بتروجيت لفوز بهدفين أسوان يحول خسارته أمام بتروجيت لفوز بهدفين

 

لاعبي أسوان يحتفلون بهدف – أرشيفية

خلال مبارة مثيرة جمعت فريق أسوان مع فريق بتروجيت، حول الأول تأخره بهدف لفوز بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في إطار الأسبوع الـ22 في إطار بطولة الدوري العام على استاد أسوان.

حقق  بتروجيت هدف المباراة الأول في بداية الشوط الأول في الدقيقة 10 بواسطة اللاعب معتصم سالم، وشهدت المباراة محاولات متواصلة لإدراك التعادل  من نادي  أسوان توجت في أخر الشوط الثاني  في الدققة 86 من عمر المبارة بهدف التعادل أخيرًا من خلال اللاعب  إيهاب المصري، وخلال الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع بواسطة اللاعب إبراهيم الشايب.

لينهي أسوان المباراة لصالحه ويرفع رصيده من النقاط لـ 28 نقطة في المركز 12 ، بينما يتجمد رصيد بتروجيت عند النقطة 30 في المركز الـ 9.

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