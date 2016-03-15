بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف الثانى لجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل مصر القادم، ولابد من استثمار ما لديهم من طاقات، وإمكانيات، مشيرا إلى سعى الجامعة المتواصل لتوفير فرص التدريب، والعمل من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة، وتدبير التمويل اللازم، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون مع دولة الكويت للتأهيل والتدريب لشباب الجامعة.

جاء ذلك أثناء فعاليات افتتاح المؤتمر الثانى للتوظيف، الذى تنظمه جامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف بالجامعة، والجامعة الأمريكية، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ومارك وينج الملحق الثقافى للسفارة الأمريكية، وكاتى دوناهو مديرة التعليم والتدريب بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود جامعة قناة السويس، وإسهاماتها الملموسة فى مختلف مناحى التنمية الشاملة على أرض محافظات الإقليم، مؤكدا أن افتتاح الملتقى الثانى للتوظيف بالجامعة، يؤكد على استمرارية الجامعة فى استكمال تأدية رسالتها فى خدمة المجتمع والبيئة، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لجميع أجهزة الدولة هو الاتجاه إلى تعديل وتغيير ثقافة العمل، والتشغيل لدى الشباب، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات الشباب.

وأعطى محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، ورئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، شارة البدء لانطلاق مهرجان ماراثون الطريق لطلاب كليات الجامعة، ضمن الاحتفال بالأنشطة الرياضية، والطلابية لهذا العام، والتى شارك بها عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.



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المحافظ ورئيس الجامعة اثناء افتتاح المؤتمر



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منصة المؤتمر



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المحافظ ورئيس الجامعة اثناء المؤتمر



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صورة جماعية للمشاركين



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بدء مارثون الطلاب



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المحافظ وقيادات الجامعة اثناء المارثون



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انطلاق المارثون



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صورة جماعية للطلاب المشاركين فى المارثون

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