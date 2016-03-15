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إحالة 8 عاملين بوحدة الراهبين الصحية فى سمنود للتحقيق لغيابهم عن العمل

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إحالة 8 عاملين بوحدة الراهبين الصحية فى سمنود للتحقيق لغيابهم عن العمل إحالة 8 عاملين بوحدة الراهبين الصحية فى سمنود للتحقيق لغيابهم عن العمل
قرر رمضان عيد، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إحالة 8 أطباء من العاملين بالوحدة الصحية، بقرية الراهبين للتحقيق بسبب الغياب دون إذن فى المواعيد الرسمية.

وتضمن القرار تحويل موظفين آخرين من العاملين، بوحدة التضامن الاجتماعى بنفس القرية للتحقيق بسبب الغياب، دون إجازات أو إخطار رسمى.

كان رئيس مركز ومدينة سمنود قد قام بزيارة مفاجئة، إلى قرية الراهبين، وتفقد منفذ بيع السلع الغذائية، ووحدة التضامن الاجتماعى، ودار الحضانة والمشغل التابعة لجمعية تنمية المجتمع، والوحدة الصحية بالقرية وعدد من المنشآت الخدمية.

وقام رئيس المدينة بعمل انضباط إدارى، للعاملين، وتبين غياب جماعى لـ6 أطباء بالوحدة الصحية، و2 من العاملين بوحدة التضامن الاجتماعى، وبمتابعة كشوف الأذون والغياب تبين عدم وجود إذن أو إخطار بالغياب، فأصدر قراره السابق.

- إحالة 6 أطباء و2 من هيئة تمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق للغياب دون إذن

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