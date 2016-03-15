حتى لو تخين..اللياقة البدنية تحمى أصحاب الأوزان الثقيلة من أمراض القلب

فجر الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى مفاجأة خلال مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع العلمى الذى نظمه قسم القلب بطب قصر العينى اليوم وهى أن الأشخاص البدناء أو الذين يعانون من السمنة ولكنهم يتمتعون بلياقة بدنية لا يتعرضون لأمراض القلب.

وقال الدكتور حسام قنديل إنه لاتزال هناك أبحاث على زيادة الوزن وعلاقتها بمشاكل القلب موضحا ان السمنة تمثل خطورة فى حال انخفاض اللياقة البدينة وان الأبحاث التى أجريت على الأشخاص البدناء الذين يتمتعون بلياقة بدنية تناسب أعمارهم ليسوا بالضرورة معرضين إلى مشاكل القلب والشرايين مثل من هم يتمتعون بوزن طبيعى، ولكن لياقتهم البدينة منخفضة مشيرا إلى انه يمكن الاستدلال على حسن الكفاءة البدينة إذا كان الشخص يستطيع أن ينهض من وضع الجلوس على الأرض إلى الوقوف دون استخدام يديه أو صعود دورين من السلم بدون توقف فهذا يدل على كفاءة بدينة عالية.

وأكد أن انخفاض معدل الكفاءة البدينة هو أكثر عوامل الخطورة على القلب بالإضافة إلى التدخين وزيادة نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم.

وبناء على ذلك يوصى بأن المدن الكبرى يجب أن تحرص الدولة فيها على توفير أماكن للأطفال لممارسة الرياضة والنشاط البدنى وتحديد أماكن داخل المدن يقتصر فيها المرور على المشاة فقط دون استخدام السيارات وأن يقتصر استخدام السيارات بعد منتصف الليل وحتى 6 صباحا كما هو متبع فى بعض الدول الأوروبية.

وينصح بالحرص على توفير أماكن للتنزه داخل المدن الكبرى وأن يكون هناك مساحة كافية من الملاعب فى مدارس الأطفال.