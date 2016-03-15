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دراسة تكشف عن السبب الخفى للإصابة بسرطان البروستاتا

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دراسة تكشف عن السبب الخفى للإصابة بسرطان البروستاتا دراسة تكشف عن السبب الخفى للإصابة بسرطان البروستاتا
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يكونوا أكثر عرضة لاحتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا العدوانى.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى أجرتها جامعة نورث وسترن الجديدة والتى نشرت فى مجلة علم الأورام السريرى، أن فحص مستويات فيتامين "د" لكل رجل يصاب بسرطان البروستاتا قد يساعد فى التنبؤ بفرص الإصابة بالوفاة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن نقص فيتامين (د) قد يعزز عدوانية سرطان البروستاتا والعلامات البيولوجية الأخرى له، وهذا أمر خطير حيث يرجع المرض مرة أخرى ويكون أكثر عدوانية.

وقال الباحث الدكتور آدم ميرفي، أستاذ جراحة المسالك البولية فى كلية فاينبيرج جامعة نورث وسترن، إن الرجال ذوى البشرة الداكنة، يعانون من انخفاض مستويات فيتامين “D” فى أجسامهم لأن بشرتهم تمنع وصول فيتامين “D” من الشمس.

وأضاف الباحثون أن العلاقة بين فيتامين “D” وسرطان البروستاتا قد تفسر بعض الفوارق من حيث فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، خاصة بين الرجال الأمريكيين من أصل أفريقى، حيث أظهر بحث سابق أن الرجال الأمريكيين الأفارقة السود أكثر عرضة لنقص فيتامين (د) من الرجال البيض بمعدل مرة ونصف.

ويوصى الباحثون بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين “D”، وتشمل: الأسماك الدهنية كالمكريل والسلمون والتونة، والبيض، واللبن والجبنة، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض.

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