فيديو..«ملك» طفلة تتسول في الزمالك: «النهاردة عيد ميلادي ونفسي أشتري تورتة»

كتبت: شيماء حفظي وإيمان محمود

حالات إنسانية نقابلها يوميًا في شوارع مصر، تتسم جميعها بصفة مشتركة “الحاجة” محركها الرئيسي، والتسول طريقها الوحيد لتحقيقها والوصول إليها.

“ملك” حالة خاصة من ذاك الاحتياج، حالة تغلفها رغبة في “السعادة” كل حلمها أن تكمل عامها الثاني عشر، وتبدأ الثالث عشر بـ”تورتة وحفلة عيد ميلاد”.

حين التقت الكاميرا بعينيها، بدأت أحلامها تعبر إلى الواقع، فرغبتها في أن تقيم حفل عيد ميلاد، ساقها إلى شوارع

منطقة الزمالك لتتسول من أجل أن تجمع أموالًا تشتري بها تورتة، رغم أنها تعيش مع جدتها بعد أن توفي والدها وتزوجت والدتها.

تقول “ملك” : “أنا بنزل أشحت لما بحتاج حاجة في المدرسة، لكن النهاردة أنا نزلت أشحت علشان نفسي أشتري تورتة في عيد ميلادي”.

وأضافت:”أنا نفسي أكبر وأدخل الجامعة، وأبقى دكتورة أو مهندسة، ومش بقول لإخواتي الصغيرين أني بنزل أشحت علشان ميعملوش زيي لما يحتاجو حاجة”.

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