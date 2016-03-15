مطار القاهرة: لا توجد اشتراطات جديدة للسفر إلى كوريا الجنوبية

نفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، ما تردد عن وجود اشتراطات جديدة على المصريين المسافرين إلى كوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إنه يتم تطبيق الاشتراطات الموجود منذ عدة سنوات على كافة المصريين من الفئة العمرية 18 عاما حتى 45 عاما.. مضيفة أن هناك عدة دول سهل دخولها لذلك لابد من الحصول على موافقة ضابط الاتصال على سفر الراكب إليها ومن بين تلك الدول كوريا الجنوبية.

وأوضحت المصادر أن ضابط الجوازات يقوم بمناقشة الراكب والتأكد من حصوله على تذكرة ذهاب وعودة ومبالغ مالية تسمح له بالإقامة في البلد الراغب السفر إليها.

وردا على سؤال حول منع 18 راكبا من السفر إلى كوريا الجنوبية أكدت المصادر الأمنية أنه تلاحظ لضباط الجوازات سفر17 شابا وشابة واحدة إلى كوريا الجنوبية على طائرة الاتحاد وبمناقشتهم أكدوا أنهم مسافرين لحضور مؤتمر “مصري – كوري” تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

وأشارت إلى أنه بفحص أوراقهم تبين أنهم لا يحملون أي شيء خاص بهذا المؤتمر بالإضافة إلى أنهم من ذوي المؤهلات المتوسطة ويعملون في المهن الحرة.

وأفادت أنه تم مناقشتهم حيث تبين وقعوهم فريسة لصاحب شركة سفر في محافظة الشرقية وذلك بعد دفع مبالغ مالية تتراوح من بين 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه له وقيامه بالنصب عليهم.

وأثناء إنهاء الإجراءات بالمطار تم إلغاء سفرهم لعدم حصولهم على موافقة ضابط الاتصالات بالإضافة لعدم توافر اشتراطات السفر لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

أ ش أ