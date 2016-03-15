أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تحرير 4 محاضر ضد وزير الإسكان في بني سويف ‎

Google+ Print
تحرير 4 محاضر ضد وزير الإسكان في بني سويف ‎ تحرير 4 محاضر ضد وزير الإسكان في بني سويف ‎

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

حرر عددًا من المواطنين بمركز ومدينة الفشن ببني سويف 4 محاضر ضد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ بني سويف ورئيس المدينة، كلُا بصفته لعدم استلامهم الوحدات السكنية التي تقدمو  لها منذ عام 2005 وحتى الآن.

وكان قد تلقى مأمور مركز الفشن إخطارًا من وحدة المباحث يفيد بقيام أحمد سيد ورشا صالح، وأمال سيد، وهدى طلعت، بتحرير عددًا من المحاضر ضد وزير الاسكان ومحافظ بني سويف ورئيس المدينة، موضحين به تضررهم من عدم تسلمهم الوحدات السكنية التي تقدمو لها بمقدمات حجز 5 ألاف جنية منذ عام 2005 ولم يحصلو عليها حتى الآن.

وكان قد حرر المحضر تحت رقم 50 لسنة  2016 أحوال الفشن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا