تحرير 4 محاضر ضد وزير الإسكان في بني سويف ‎

حرر عددًا من المواطنين بمركز ومدينة الفشن ببني سويف 4 محاضر ضد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ بني سويف ورئيس المدينة، كلُا بصفته لعدم استلامهم الوحدات السكنية التي تقدمو لها منذ عام 2005 وحتى الآن.

وكان قد تلقى مأمور مركز الفشن إخطارًا من وحدة المباحث يفيد بقيام أحمد سيد ورشا صالح، وأمال سيد، وهدى طلعت، بتحرير عددًا من المحاضر ضد وزير الاسكان ومحافظ بني سويف ورئيس المدينة، موضحين به تضررهم من عدم تسلمهم الوحدات السكنية التي تقدمو لها بمقدمات حجز 5 ألاف جنية منذ عام 2005 ولم يحصلو عليها حتى الآن.

وكان قد حرر المحضر تحت رقم 50 لسنة 2016 أحوال الفشن.