صور.. طابور لنواب المنوفية لتقديم طلبات لوزير الشباب والرياضة والمحافظ

شهدت قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، زحام من نواب مجلس النواب على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإنهاء بعض الطلبات الخاصة بدوائرهم وتقديم الطلبات بطابور.

جاء ذلك عقب انتهاء الوزير من اجتماعه معهم لبحث مشاكل دوائرهم ومحاولة حلها ودراسة شكواهم.

وقدم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تقديرًا لجهوده في خدمة الرياضة.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة للمنوفية زيارة استاد شبين الكوم وافتتاح الصالة المغطاة به، وكذلك نادي الجمهورية بشبين ونادي ميت خاقان ونادي ميت خلف، وأيضًا زيارة لمركز شباب كفر قرشوم وتلا وميت أبو الكوم والشهداء وسلامون قبلي والعراقية.