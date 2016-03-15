محافظ الدقهلية: إحالة 6 موظفين للنيابة بسبب سقوط طفلة فى "بالوعة" مكشوفة

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، القرار رقم 249 لسنة 2016 بإيقاف 6 موظفين عن العمل وإحالتهم للنيابة، لما وصفه بالإهمال الذى تسبب فى سقوط طفلة ببالوعة صرف صحى مكشوفة ووفاتها فى الحال.

و قرر "إمام" إيقاف كلا من مصطفى صبح بدوى سكرتير الوحدة المحلية لقرية برق العز بالمنصورة، والسيد أحمد ابراهيم القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية برق العز، وعبد الرازق محمد اليمانى الشحات مدير صرف صحى منطقة مركز المنصورة، ومصفى محمد سليمان مدير عام منطقة مركز المنصورة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، ومحمد السعيد شتا مسئول الصرف الصحى بقرية سلنت التابعة لقرية برق العز، وطاهر عثمان إبراهيم فنى تشغيل بمحطة الصرف الصحى بقرية سللنت التابعة لقرية برق العز، وإحالتهم إلى الشؤون القانونية، وإيقافهم احتياطيا لمدة ثلاثة شهور أو لحين انتهاء التحقيقات معهم بالنيابة العامة والنيابة الإدارية.

كان محافظ الدقهلية، تلقى إخطارا مبدئيا من غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، يفيد بسقوط الطفلة "ريماس محمود السيد حجى" 3 سنوات بقرية سللنت التابعة للوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة، فى بالوعة صرف مكشوفة بجوار مركز شباب القرية، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

ووجه المحافظ إلى إدارة الأزمات والكوارث إخطارا بكافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كل جهة الإجراءات الفورية اللازمة حيال الحادث.

- إيقاف رئيس وحدة محلية ومسؤلى الصرف بالمنصورة بعد وفاة طفلة ببالوعة صرف

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