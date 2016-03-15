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محكمة جنح بندر سوهاج تجدد حبس شخص لاتهامه بقتل آخر‎

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محكمة جنح بندر سوهاج تجدد حبس شخص لاتهامه بقتل آخر‎ محكمة جنح بندر سوهاج تجدد حبس شخص لاتهامه بقتل آخر‎

محكمة جنح بندر سوهاج – أرشيفية

قررت محكمة جنح بندر سوهاج، تجديد حبس المتهم “حسين.خ.ف” 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل المجني عليه “محمود.ع.أ” بائع، بآلة حادة “مقص”، بسبب مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بسوهاج بلاغًا بحدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بطعنه عدة طعنات بمقص، ما أحدث إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفي متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

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