وفاة ضابط أيرلندي أصيب في انفجار قنبلة أسفل سيارته

أعلنت السلطات الأيرلندية الشمالية، اليوم الثلاثاء، وفاة الضابط الأيرلندي الذي أصيب في تفجير عبوة ناسفة أسفل سيارته في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت السلطات الأيرلندية أن ضابط السجن أدريان أسماي، (52 عاما) أصيب بإصابات شديدة في ساقه عندما فجر منشقون جمهوريون عبوة ناسفة أسفل سيارته في شرق مدينة بلفاست يوم الرابع من مارس الجاري، حيث خضع لعملية جراحية.

وغردت الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية، آرلين فوستر، عبر تويتر قائلة إنها تشعر بالصدمة من هذه الأخبار، بعد تقارير عن تحسن حالته، معربة عن تعازيها لعائلته.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها “الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد” مسؤوليتها عن التفجير، قائلة – لشبكة “بي بي سي” – “إنها استهدفت الضابط لأنه قام بتدريب الحرس في سجن “ماجابيري”.

وذكرت الشرطة اليوم أنها في انتظار التقرير الطبي قبل تأكيد التعامل مع وفاته على أنها حادث قتل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الضابط كان أحد ضباط ضمن قائمة أهداف محتملة في خلاف حول طريقة معاملة السجناء من الجمهوريين المنشقين.

أ ش أ