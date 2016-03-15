فصل نهائي لطالب تعدى على مدرس بالضرب بمدرسة بالوادى الجديد

أعلنت مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن فصل طالب فصلًا نهائيا بعد تعديه علي مدرس والتسبب في إصابة المدرس بإصابات بالغة في وجهه.

وتبدأ الواقعة بتعدي الطالب «علاء .م .أ .س»، 19 سنة، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، قسم التبريد والتكييف، على مدرس لغة عربية بالمدرسة، يدعى «س .ن»، أثناء نوبة إشرافه علي المدرسة وجمع الطلبة للانتظام والدخول للفصول الدراسية بعد انتهاء فترة الراحة بالمدرسة، فنشبت مشادة كلامية بين المدرس والطالب تطورت إلي قيام الطالب بالتعدي عليه.

وقال أكرم حمد الله، مدير إدارة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بالوادي الجديد، إنه تم توقيع الكشف الطبي على المدرس بمعرفة مستشفى الخارجة العام والتى قررت وجود إصابات وكدمات وخدوش بوجه المدرس وتحتاج إلي أكثر من 21 يوم فترة علاج، مما يعني عقوبة الطالب بشكل جنائي بعد تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وأضاف، أنه تم فصل الطالب فصلًا نهائيًا تطبيقًا للائحة الوزارة الجديدة وتعليمات وزير التعليم الحالي، وإعطاء المدرس خطابًا موجه لقسم شرطة الخارجة يفيد تكرار مثل هذه الوقائع من الطالب وتجاوزه المستمر.