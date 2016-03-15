السيسى يستعرض مع محمد العصار خطة تطوير وزارة الإنتاج الحربى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، لاستعراض خطة تطوير وزارة الإنتاج الحربى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع من الدكتور محمد العصار على ملامح خطة تطوير وزارة الإنتاج الحربى ومساهمتها فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة من خلال ما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية كبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الدور الأساسى لوزارة الإنتاج الحربى فى تطوير المنتجات العسكرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة. ووجه الرئيس بسرعة تنفيذ خطة تطوير الوزارة، والتركيز على جودة المنتجات التى يتم إنتاجها فى المصانع التابعة للوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية ثم الاتجاه نحو التصدير.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير استعرض الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة سواء من الوزارات أو المحافظات للنهوض بعدد من القطاعات مثل الصحة والنقل والاتصالات وغيرها. وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية للبريد والهيئة القومية للإنتاج الحربي، يهدف إلى تنفيذ بعض المشروعات التابعة لهيئة البريد والتى تتمثل فى إنشاء وتطوير مكاتب البريد ومبان إدارية واستغلال المنشآت القائمة، وإعادة تأهيلها بالشكل الأمثل، حيث ستقوم بتنفيذ تلك الأعمال شركة المقاولات والإنشاءات التابعة للإنتاج الحربى. وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات الجارية والتى تستهدف توفير فرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وفى هذا الإطار وجَّه بالانتهاء من تطوير مكاتب البريد وفقاً للجدول الزمنى المقرر.