اتفاقية لدعم تأهيل المنازل فى غزة بتمويل سعودى بقيمة 8 .31 مليون دولار

>وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بمبلغ 8ر31 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لتمويل أعمال صيانة وتأهيل المنازل المدمرة جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة فى صيف 2014.

وقالت (أونروا) - فى بيان صحفى - إنه حضر التوقيع على المذكرة مدير عمليات الاونروا فى قطاع غزة "بو شاك" وروبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وأوضحت ان المشروع الممول من قبل الحكومة السعودية عبر الصندوق السعودى للتنمية سيساهم فى إعادة تأهيل ما يزيد على 5 آلاف منزل للمواطنين الفلسطينيين من غير اللاجئين ممن تضرروا فى الحرب الاخيرة على قطاع غزة 2014، وبالاضافة إلى أعمال تأهيل المنازل فسيتم أيضا تأثيث وتجهيز ثلاث مدارس وهى مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة راهبات الوردية ومدرسة بطريركية الروم الأورثوذكس.

وأشار البيان إلى أن "الأونروا" ستقوم بإدارة المنحة وستشارك فى مراقبة المشروع وتقديم المشورة فيما يتعلق بالبناء وأعمال الصيانة بناء على خبرتها الواسعة فى هذا المجال، فيما سيقوم برنامج الأمم المتحدة الانمائى بتوفير مصادره التقنية لتنفيذ نشاطات المشروع، وسيتم اعتماد آلية المساعدة الذاتية بحيث سيقوم البرنامج بتوفير المبالغ المالية للعائلات المستهدفة والتى ستقوم بدورها بعملية اعادة البناء لاستعادة مساكنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبحسب إحصائية أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية واتحاد المقاولين الفلسطينيين للأضرار التى استهدفت الفلسطينيين غير اللاجئين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى صيف 2014، فإن 297ر31 وحدة سكنية للفلسطينيين غير اللاجئين تضررت، منها 452ر3 وحدة سكنية دمرت بشكل كلى و509ر1 وحدة صنفت بأضرار بالغة و336ر26 وحدة بأضرار جزئية.

ووثقت إحصائية للأونروا حول استهداف منازل اللاجئين الفلسطينيين خلال الحرب تضرر 071ر142 للاجئين الفلسطينيين جراء الصراع فى عام 2014، صنف منهم حوالى 117ر9 مدمرة كليا، و417ر5 منزل أضرار بالغة و700ر3 منزل صنفت كضرر بالغ جدا و837ر123 بأضرار خفيفة.