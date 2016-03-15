مصرع شخص جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف الحسكة الجنوبى

>لقى شخص مصرعه اليوم الثلاثاء جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم (داعش) فى قرية سعيد بريف الحسكة الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر محلية القول إن أحد الألغام التى زرعها تنظيم داعش فى قرية (سعيد) إلى الجنوب من مدينة الشدادى بريف الحسكة الجنوبى انفجرت؛ ما أسفر عن مصرع شخص فى بداية العقد الخامس من عمره.

وقد لقى شخص آخر مصرعه وأصيب أخران بجروح - فى 11 مارس الجارى - جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) فى قرية الجمبة بريف الحسكة الشرقي.

من ناحية أخرى، تم اليوم تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة المحلية فى ريف حماة الشمالى الشرقى بعودة عشرات الأهالى إلى قرية الفان الشمالي.

وقال الشيخ أحمد الديرى عضو لجنة المصالحة بحماة إن عودة عشرات الأهالى والأسر إلى قرية الفان الشمالى تعد خطوة نحو تطبيق باقى مراحل اتفاق المصالحة الذى تم التوصل إليه مؤخرا فى ريف المحافظة”.

ولفت الديرى إلى أن المرحلة القادمة "تتضمن عودة الأهالى إلى عدد من قرى الريف الشرقي، منها جنينة وجنينة غربية وسماقية وحويجة والبيرة وقصر المخرم"، داعيا الأهالى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل كامل فى أرضهم ومنازلهم.

وعقد فى السابع من الشهر الجارى لقاء مصالحة وطنية بالمحافظة ضم شيوخ عشائر وعلماء ورجال دين إسلامى ومسيحى وممثلين عن جميع الفعاليات فى منطقة صوران وبلدة قلعة المضيق وأكثر من 100 قرية ومزرعة فى ريف ناحية الحمراء بريف حماة الشمالى الشرقى.