كهربا يتحدث لـ في الجول عن.. علاقته الرائعة بماكليش وسر غيابه عن رحلة الكاميرون

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك عن سبب استبعاد أليكس ماكليش المدير الفني له من رحلة الكاميرون حيث مواجهة يونيون دوالا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك بهدف محمد كوفي على يونيون دوالا في مباراة الذهاب قبل استضافة دوالا يوم الأحد المقبل في الإياب وغاب كهربا عن قائمة الفريق.

وكشف كهربا لـFilGoal.com يوم الثلاثاء قائلا: "علاقتي رائعة للغاية مع ماكليش ولا توجد أي مشكلة، كان يتابعني في البرنامج التأهيلي الخاص بي".

وأضاف "الإصابة سبب استبعادي من رحلة الكاميرون، وهدفي أن أكون موجود مع الزمالك خلال المباريات المقبلة".

وأتم "أسعى لإسعاد جماهير النادي التي تربطني بهم علاقة مميزة للغاية وأشعر براحة في نادي الزمالك".

ولعب كهربا مع الزمالك 28 مباراة في كل البطولات وسجل خلالها 12 هدفا.