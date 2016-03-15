الأمم المتحدة: نأمل أن يكون انسحاب روسيا من سوريا له تأثير إيجابي على المفاوضات

أعلن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا يشكل تطورا مهما، معربا عن أمله في أن يكون له تأثير إيجابي على مفاوضات السلام في جنيف.

وصرح دي ميستورا – في بيان تلاه أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة في جنيف، حسبما ذكرت قناة (الغد العربي) الإخبارية اليوم الثلاثاء بأن “إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب القوات الروسية من سوريا، خلال الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على تقدم المحادثات التي تسعى للوصول إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، وإلى انتقال سياسي سلمي في هذا البلد”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بسحب القوات الروسية الرئيسية من سوريا بدءا من اليوم الثلاثاء .

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية – في وقت سابق اليوم – أن الدفعة الأولى من الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة (حميميم) الجوية في سوريا عائدة إلى روسيا.

لكن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قالت – في وقت سابق اليوم – إن موسكو لن تخفف من مكافحتها للإرهاب بل ستعززها بالتعاون مع شركائها بعد سحب قواتها الأساسية من سوريا.