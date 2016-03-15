وزير البيئة من السويس: القانون حدد الأنشطة المسموح استخدام الفحم فيها

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن القانون يحظر استخدام الفحم، وإن الأصل هو الحظر، والاستثناء هو الاستخدام، و إن القانون عدد ماهية الأنشطة التى يمكن استخدام الفحم فيها إذا وفقت الشروط والمعايير.

وأضاف وزير البيئة خلال لقاء بجامعة السويس مع محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى، ونواب ممثل شركات الأسمنت، أنه سيتم وضع ضوابط ولوائح من خلال عمل مشترك بين الجهات المعنية الرسمية والغير الرسمية، ثم لإصدار ضوابط مفصلة بداية من نوع الفحم، مشيرا إلى أن الفحم البنى ممنوع استخدامه فى مصر، وأن المانيا تقوم باستخدامه فى محطات الكهرباء الجديدة.

وأشار إلى أن مجال الشحن والتفريع فى الفحم سيشهد نقلة نوعية، مشيرا إلى أن هناك ما هو أخطر من الفحم، وأن مادة المنجنيز والفوسفات تعتبر من أخطر المواد.