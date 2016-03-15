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القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان بيع "أسيك" وعودتها للدولة

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القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان بيع "أسيك" وعودتها للدولة القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب ببطلان بيع "أسيك" وعودتها للدولة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسن سرحان حسانين المحامى وكيلًا عن عمال شركة أسمنت حلوان، والتى تطالب ببطلان بيع الشركة السويسرية "أسيك" وعودتها إلى الدولة.

وقدم دفاع العمال كل المستندات إلى هيئة المحكمة، فى الدعوى التى حملت رقم 31375 لسنة 65 ق، التى تثبت أن عملية البيع مشوبة بعوار قانونى فادح، لأن رأس مال الشركة القائمة بالشراء وهى الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيد) لم يتعد 25 مليون جنيه، فى حين أنها دفعت أثناء إتمام التعاقد مبلغًا قيمته 1.3 مليار جنيه.

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