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القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى تطالب ببطلان انتخابات البرلمان

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القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى تطالب ببطلان انتخابات البرلمان القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى تطالب ببطلان انتخابات البرلمان
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات مجلس النواب بالمخالفة للدستور، وإحالتها لمحكمة النقض.

وذكرت الدعوى أن قائمة فى حب أخفت أسماء مرشحيها ولم تعلنها للشعب بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون، وأن اللجنة العليا أيضا لم تعلن عن الأسماء، وذلك لإعلان مبدأ أن السيادة للشعب، وبذلك يكون الشعب مجبر على اختيار تلك الأسماء التى تمثله دون أن بعرفها.

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مصر 365

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